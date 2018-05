Hans Alders stapt uit onvrede op als Nationaal Coördinator Groningen

Hans Alders stapt op als Nationaal Coördinator Groningen. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. Aanleiding is het besluit van minister Eric Wiebes (Economische Zaken) om voor een kleine 1600 woningen in het aardbevingsgebied voorlopig geen versterkingsadvies te laten maken.

Dat besluit druist volgens Alders in tegen wat hijzelf met de bewoners heeft afgesproken. 'Hoe kan ik vertrouwen herstellen als ik mijn afspraken niet nakom?', schrijft hij in een brief aan Wiebes. 'Voor mijzelf geldt dat daarmee mijn integriteit in het geding is.' Het vertrouwen is daardoor beschadigd en niet meer te herstellen, stelt hij.

Alders was in zijn rol als coördinator verantwoordelijk voor zowel de schadeafhandeling als versterking van woningen in het Groningse aardbevingsgebied. Hij was door toenmalig minister Henk Kamp aangesteld voor vijf jaar, maar besluit zijn taken na drie jaar neer te leggen.

Nieuwe verhoudingen