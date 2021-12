Hardere lockdown ligt op de loer, OMT komt met spoedadvies: ‘Het is zorgelijk, haal die booster’

VideoNederland moet rekening houden met extra lockdownregels door de opkomende omikronvariant. Het OMT boog zich vanochtend over de situatie, na het advies beslist het kabinet binnenkort over eventuele maatregelen. ‘Dit is zorgelijk, ga die booster halen’.

,,We maken ons zorgen, de verspreiding gaat heel erg snel”, zei minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) na afloop van de ministerraad. ,,Eerst ontvangen we het OMT-advies. Dan zullen we bekijken of extra maatregelen nodig zijn om de golf te verlagen en te vertragen.” Mogelijk is er zondag een Catshuissessie of wordt er maandagochtend een Torentjesoverleg gepland, waarna een persconferentie volgt.

De eerste (twee) prikken werken onvoldoende tegen omikron, daarom is de extra prik nodig, benadrukt De Jonge. ,,Dus als je kan: ga die booster halen. Als het nodig is, nemen we passende maatregelen. Maar dat horen we eerst van het OMT.”

Ook premier Rutte gaf eerder al aan ‘niet hoopvol’ te zijn over de situatie. Nederland zit tot zeker 14 januari in een avondlockdown (met vervroegde schoolvakantie), de vraag is of dat genoeg is om een nieuwe piek in ziekenhuizen te vermijden. Anders ligt alles op tafel, schetsen ingewijden. ,,Maar veel zal afhangen van de hardheid van de gegevens van het OMT", zegt een bron. ,,Hoe zeker zijn ze over de voorspellingen?”

Gedacht kan worden aan verdere beperking van bezoekersaantallen in horeca, cultuur en winkels. Ook verstrekkender ingrepen als thuisbezoekrestricties of zelfs sluiting van hele sectoren overdag - een harde lockdown - zijn dan in beeld. ,,Het hangt echt af van de grafieken en adviezen”, zegt een Haagse bron.

Vanochtend boog het Outbreak Management Team zich over de nieuwste gegevens rond de omikronvariant die landen als Engeland en Denemarken nu teistert. Voorlopig lijkt de mutant niet ziekmakender. Maar als de omikronvariant in korte tijd veel meer mensen besmet dan de oude virusversie, stromen ziekenhuizen alsnog sneller vol dan voorheen. En dat kunnen de Nederlandse ziekenhuizen er nu niet bij hebben, met momenteel ruim 2550 opgenomen coronapatiënten (waarvan 645 op de IC).

De modelleurs van het RIVM hebben tot in de nacht rekenwerk verricht om accurate prognoses te maken. Hoogstwaarschijnlijk schotelt OMT-voorzitter Jaap van Dissel het kabinet dit weekeinde dan een keuzemenu voor, variërend van niks doen tot ‘uit voorzorg’ alvast meer maatregelen nemen om de latere golf te vertragen en te verlagen.

Van Dissel zelf zou nu wellicht meer neigen naar vroegtijdig op de rem trappen. In gesprek met Nieuwsuur erkende de RIVM-baas donderdagavond dat de situatie ‘te vaak optimistisch’ is ingeschat. ,,Je hoopt dat het dubbeltje toch de goede kant op valt maar we hebben te vaak gezien dat het tegenvalt.”

In een interview met deze nieuwssite in oktober was hij ook te positief, gaf de OMT-voorzitter toe. Van Dissel voorspelde toen dat harde lockdownregels niet meer nodig zouden zijn komende winter. Dat pakt nu anders uit. ,,Natuurlijk dachten we toen: tegen die tijd hebben we al zo lang delta, die gaan we eindelijk opruimen. Omikron is iets wat dat feestje verpest.”

