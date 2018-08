'Heel ongemakkelijk gevoel' kabinet bij Turkse scholen

Het nieuws dat Turkije weekendscholen in Nederland wil financieren leidde vorige week al tot gefronste wenkbrauwen in de Tweede Kamer. In die scholen worden taallessen, godsdienst en geschiedenis gegeven.



,,Verbieden verhoudt zich niet tot de Grondwet’’, zei Rutte. Daarmee doelde hij op de vrijheid van het onderwijs. In dit stadium kan er niets worden verboden.



De meeste ministers waren weer terug van vakantie. Rutte meldde dat ze er in de ministerraad 'lang over hebben gesproken'. Hij kondigde aan dat de overheid openstaat voor alle signalen over het onderwijs dat op die scholen wordt gegeven. ,,We zullen niet naïef zijn.’’ En: ,,Iedereen die zich hierover ongemakkelijk voelt, vindt het kabinet aan zijn zijde.’’