Heren van VI vol lof over Yesilgöz, maar ‘morele verplichting om alle partijen kans te geven’

Waar René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee van Vandaag inside bij de Provinciale Statenverkiezingen nog pal achter Caroline van der Plas stonden, lijkt het tij nu echt gekeerd. VVD-leider Mark Rutte kon het laatste jaar niks meer goed doen, maar zijn opvolgster Dilan Yesilgöz is de nieuwe favoriet. Al wordt ze in het programma simpelweg ‘Dilan’ genoemd. ‘Niet die achternaam met al die umlauts’, aldus Derksen. ,,Ze heeft alleen maar voordelen”, zo prees hij haar. ,,Ze is vrouw, ze is Turks, en dus heel erg aanvaardbaar voor een brede groep. Ze is helaas niet lesbisch, dat was nog beter geweest.”

Bad publicity

Reken maar dat ze bij de VVD verheugd zijn dat hun nieuwe lijsttrekker zo goed ligt bij 's lands best bekeken praatprogramma. Maar ook voor andere lijsttrekkers geldt - of het nou positief of negatief is - het is vooral belangrijk dát er over je gesproken wordt, stelt voormalig spindoctor Kay van de Linde. ,,There is no such thing as bad publicity (slechte publiciteit bestaat niet, red.). Tenzij het over schandalen gaat, zijn er weinig dingen waar je echt slecht uitkomt. Kijk maar naar Geert Wilders. Er wordt veel over hem gesproken, vrijwel nooit positief, maar het motiveert wél de PVV-kiezer. Daar gaat het om.” Zowel de lofzang voor Yesilgöz als de tirade tegen Timmermans kunnen dus goed uitpakken, denkt Van de Linde.