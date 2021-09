Hermans laat zich zien: ‘Leek alsof ze enorm veel weggaf, maar ze gaf geen millimeter toe’

Kamer wil toch onderzoek naar mogelijke rol Oranjes in zaak-Poch

17 september De Tweede Kamer wil alsnog een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke beïnvloeding vanuit het Koninklijk Huis in de strafzaak van de Nederlands-Argentijnse oud-piloot Julio Poch. Een motie van D66, SP en PvdA die het demissionaire kabinet daartoe oproept, haalde een meerderheid. Poch zat acht jaar lang vast in Argentinië op verdenking van medewerking aan dodenvluchten in de jaren tachtig, waarbij tegenstanders van het dictatoriale regime boven zee uit vliegtuigen werden gegooid.