Het is de vraag of scholen de wet overtreden

commentaarPartijen in de Tweede Kamer hebben geen goed woord over voor scholen die in identiteitsverklaringen van leerlingen vragen een niet-heteroseksuele leefwijze af te keuren. Die ophef is begrijpelijk: scholen horen jongeren die soms nog worstelen met hun seksuele geaardheid niet in gewetensnood te brengen. Maar hoe onwenselijk ook: identiteitsverklaringen mogen worden gevraagd door scholen.

In artikel 23 van de Grondwet is geregeld dat burgers scholen mogen oprichten naar hun eigen overtuiging. Vandaar dat Nederland een ratjetoe kent aan schooltypes: van antroposofische onderwijs tot religieus. Sommige streng protestantse scholen willen dat ouders van leerlingen die zich aanmelden een identiteitsverklaring ondertekenen. Daarin staat onder andere dat homoseksualiteit wordt afgewezen omdat het in strijd is met hun uitleg van de bijbel. Natuurlijk zorgt dat ervoor dat kinderen met zichzelf in de knoop komen wanneer zij ontdekken verliefd te worden op iemand van hetzelfde geslacht. Een school hoort een veilige leefomgeving te zijn voor iedereen en daar staan dergelijke verklaringen haaks op. Zoals artikel 23 wel vaker op gespannen voet staat met artikel 1 van de Grondwet waarin staat dat iedereen gelijk behandeld dient te worden. Alleen hebben rechters geoordeeld dat scholen dergelijke verklaringen wel mogen eisen van hun leerlingen; het valt binnen de wettelijke onderwijsvrijheid.

Onderwijsminister Slob gaat nu kijken of de inhoud van de identiteitsverklaringen wel door de beugel kan. Want ook al zijn identiteitsverklaringen toegestaan, dat betekent niet dat je er alles maar in mag zetten. Maar het is zeer de vraag of scholen de wet hebben overtreden. Beter dan het risico te lopen dat een rechter de minister terugfluit, is het daarom de wet aan te passen.

De discussie over artikel 23 en de identiteitsverklaringen speelt al járen. Hoewel al die tijd bekend is dat scholen de randen van de wet opzoeken, is die wet nooit aangepast. Sterker: VVD en D66 die nu schande roepen, hebben in 2017 in het regeerakkoord nog vastgelegd de vrijheid van onderwijs juist te willen uitbreiden. De Onderwijsinspectie waarschuwt al jaren voor de uitwassen daarvan: van iederwijsscholen waar slecht onderwijs werd gegeven tot scholen waar salafistische ideeën binnensijpelen. Aanpassing van de wet is de beste garantie om kinderen beter te beschermen. Ook na de verkiezingen.