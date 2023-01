‘Het is mooi geweest’ voor Gert-Jan Segers: ‘Ik ga het gedoe en botsende ego’s het minste missen’

Minister vraagt OMT om spoedad­vies over vluchten uit China, Eerste Kamer onder­breekt mogelijk reces voor behande­ling coronawet

Minister Kuipers van Volksgezondheid vraagt het Outbreak Management Team (OMT) om een spoedadvies over maatregelen op vluchten uit China. Ook vraagt hij nogmaals aan de Eerste Kamer om haast te maken met de behandeling van de coronawet, die nog moet worden goedgekeurd. Morgen besluit de Eerste Kamer in commissieverband of senatoren volgende week terug moeten komen van reces.

5 januari