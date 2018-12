'Het moet afgelopen zijn de Grondwet als smoes te gebruiken’

PvdA-leider Lodewijk Asscher wil het beroemde grondwetsartikel over onderwijsvrijheid aanpassen. De wijziging moet ervoor zorgen dat ieder kind gelijke kansen op goed onderwijs krijgt. Zo wil Asscher scholen verplichten ieder kind te accepteren, ook als de leerling of de ouders een andere levensovertuiging huldigen dan de school.

Lodewijk Asscher pakt zijn iPhone en leest voor uit het rapport de Staat van het Onderwijs dat in april verscheen. ,,In Nederland is de schoolsegregatie hoog in vergelijking met andere landen.’’ De scheiding tussen verschillende bevolkingsgroepen – rijk en arm, wit en zwart, religieus en seculier – wordt almaar groter. Kinderen uit kansrijke gezinnen komen vaak makkelijk binnen op een bijzondere school, terwijl kinderen uit kansarme gezinnen daar vaker tegen drempels aanlopen. Van die drempels wil de PvdA-leider af. ,,De kansengelijkheid staat nu gigantisch onder druk. Ieder kind moet zeker kunnen zijn van het najagen van zijn dromen en gelijke kansen krijgen.’’

Bent u tegen bijzonder onderwijs?

,,Bijzonder onderwijs heeft grote waarde. Ouders kunnen daarmee zelf invulling geven aan de opvoeding en zelf scholen stichten. Dat is prachtig. We moeten het zeker niet afschaffen, maar wel veranderen. De heilige graal is het niet. Wat we nu missen is het besef dat bij de jonge kinderen nu een verschil ontstaat – waar dat kind zelf niks aan kan doen – wat gigantische gevolgen heeft voor je hele leven.’’

Als alle scholen openbaar worden, creëer je wel het gelijke speelveld waar u naar streeft.

,,Het zijn óók openbare scholen die de boodschap uitsturen: kom hier vooral niet op school. Bijvoorbeeld omdat ze een zogenaamd vrijwillige ouderbijdrage eisen van 1400 euro per jaar. Gemeenten zouden daarvan moeten zeggen ‘ammenooitniet hier’.”

U impliceert dat het onderwijs beter is op de school die selectiever toelaat.

,,Nou, ze hebben in ieder geval meer tijd per kind. Als je tegen alle kinderen die meer aandacht nodig hebben zegt: ‘gaan jullie maar naar de buren’, dan heb je het makkelijker. Op de school waar ze het ideaal delen dat ieder kind het beste uit zichzelf moet kunnen halen, redden ze het niet met de middelen die ze nu hebben. Eind van het liedje is dat kinderen uit dezelfde buurt een totaal ander perspectief hebben. We kunnen het best ietsjes eerlijker verdelen.’’

Lijkt uw voorstel niet bij voorbaat kansloos met twee christelijke partijen in het kabinet?

,,Ik realiseer me hartstikke goed dat de Grondwet wijzigen lastig is. Ik verwacht dat D66, VVD, GroenLinks en de SP zich hierbij kunnen aansluiten. Maar ik vind eigenlijk ook minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie, red.) of het CDA dit zouden moeten steunen. Artikel 23 moet niet gaan over de scholen, maar over kinderen. Dat wordt mijn pleit.’’

U probeert het weer met de acceptatieplicht, nu in de Grondwet zelfs. Dat treft vooral de reformatorische en islamitische scholen, de orthodoxe dus. Wilt u daar vanaf?

,,Een recht op onderwijs is goed voor alle kinderen, óók christelijke en islamitische kinderen. Als een meisje geen verpleegkunde kan gaan studeren aan een christelijke school omdat ze niet christelijk is, vind ik dat niet uit te leggen. Het is 2018. Dat is een reliek; het dient geen enkel maatschappelijk belang. Natuurlijk moet je niet vloekend de leraren in de rede vallen, maar het is niet uit te leggen dat je helemaal niet welkom bent.’’

PvdA en VVD wilden dat in Rutte II regelen, maar het staat nu niet in het regeerakkoord.

,,Het huidige kabinet heeft op veel kwesties die gevoelig kunnen zijn voor confessionele partijen een soort drietrapsraket bedacht. Sommige dingen zijn uitgeschreven, over andere zaken wordt tot de volgende verkiezingen gediscussieerd en het derde niveau zijn de niet-uitgesproken afspraken: dat je niet op elkaars tenen gaat staan. Er zit dus wel ruimte. Dit is niet tegen christelijke scholen. De Grondwet is nu niet kinderen en ouders tot steun, maar een ‘bemoei je er niet mee’-bord.’’

U wilt ook op alle scholen vastleggen dat er les gegeven moet worden over gelijke behandeling en mensenrechten. Wat als scholen dat niet willen vanwege hun grondslag?