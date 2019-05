Het offer is gebracht, nu moet de SP zichzelf opnieuw uitvinden

Eerst nog even over Ron Meyer; zijn vertrek was onvermijdelijk geworden. De socialisten hebben sinds de komst van Meyer als partijvoorzitter, in november 2015, vier reguliere verkiezingen op rij verloren. Onder zijn verantwoordelijkheid - Meyer is ook landelijk campagneleider van de SP - liepen alle keren het percentage stemmers en het aantal zetels van de partij terug. En dan was er nog het spotje over ‘Hans Brusselmans’.



Nadat duidelijk werd dat de Nederlandse socialisten geen enkele zetel overhouden in Europa, schreef Meyer op de SP-website over dat nieuwste fiasco: ,,Wij zijn er niet in geslaagd om de terechte teleurstelling en begrijpelijke boosheid over de gevestigde orde te mobiliseren. We hebben niet de juiste snaar geraakt om mensen te overtuigen voor ons te kiezen. Dat betekent dus dat we op zoek moeten naar betere manieren.’’