Het ziet er goed uit voor terrassen: ‘Seinen op groen’ voor versoepelingen

Het kabinet besluit formeel pas morgen, maar het oordeel hangt al in de lucht: op 28 april worden de strengste coronamaatregelen versoepeld. Haagse bronnen melden dat de ‘seinen op groen’ staan, ook binnen het OMT ziet men ‘lichtpuntjes’, morgen is er weer een persconferentie. ,,Met potlood tekenen we nu voor de eerste stap van versoepelingen.”

De vorige week gepresenteerde openingsstrategie van het kabinet voorziet op 28 april de beëindiging van de avondklok (en verruiming van de thuisbezoekregels), ook kunnen terrassen dan worden heropend (onder voorwaarden) en winkels krijgen ruimere openingstijden.

Hoewel de besmettingscijfers nog relatief hoog zijn, kreeg het kabinet gisteren in het Catshuis ‘lichtpuntjes’ voorgespiegeld, zei minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) vanmiddag voor aanvang van een overleg. ,,In de ziekenhuizen is het nog vol en razend druk, maar we zien wel een afname in het dagelijks aantal mensen dat in het ziekenhuis terecht komt.”

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) wilde niet vooruitlopen op de persconferentie van morgen: ,,Vorige week was het te vroeg om die stap te zetten, maar we kijken week tot week. Aan de ene kant zijn we aan de zorg verplicht om geen domme dingen te doen in het zicht van de haven, aan de andere kant moeten we de ruimte die er is daadwerkelijk te benutten. Je moet de cijfers over afgelopen week bekijken in combinatie met de prognoses voor de komende week, die hebben we pas afgelopen zondag gekregen. Op basis daarvan komen we tot een oordeel.”

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA): ,,Ik wil niet zeggen dat we het licht hebben gezien, maar we gingen wel met een goed gemoed naar buiten bij het Catshuis.” Haagse bronnen zeggen daarom dat er ‘groen licht’ gloort. Premier Mark Rutte en minister De Jonge geven morgen een persconferentie.

Ook binnen het OMT klinken optimistische teksten, al zijn de experts voorzichtiger over het moment waarop alles mogelijk wordt: ,,De afvlakking, het plateau, is te zien. Je kan altijd langer wachten om zeker te zijn, maar dat is aan de politiek.” Een andere ingewijde zegt: ,,De modellen gaan de goede kant op. Je kan alleen twijfelen of 28 april al het moment is, of dat een week later toch beter is.”



Betrokkenen gaan er vanuit dat de terugslag minder heftig wordt als de aantallen infecties en ziekenhuisopnames toch weer oplopen na versoepelingen. Met honderdduizenden vaccinaties per week, steeds meer mensen die het virus hebben gehad en een seizoenseffect zal een ‘vierde golf’ lager uitvallen dan de eerdere drie hausses, verwachten kenners.

Uitstel

Als het kabinet dinsdag toch besluit versoepelingen uit te stellen, zou dat een blamage zijn na al het positivisme. Juist vorige week lanceerden Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) het nieuwe ‘openingsplan’. Een zes-stappenstrategie van versoepelingen om tot een ‘normale zomer’ te komen. Stap één daarbij vormen de versoepelingen van 28 april. Als daar morgen alsnog een streep door moet, is het ‘gejojo’ tussen blijdschap een teleurstelling een feit. Dat zou na de vorige heropeningsplannen – een routekaart, regionale aanpak – weer een nederlaag zijn.

