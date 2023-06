Hete zomer vol explosieve dossiers zet coalitie onder druk: zien we Hoekstra, Rutte en Kaag daarna nog terug?

met video Moederbe­drijf Albert Heijn onder vuur in Kamer over ‘graaifla­tie’: ‘Waar is uw moraal?’

In de Tweede Kamer is hard uitgehaald naar de bedrijfstop van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn. Want verhoogt het bedrijf stiekem de prijzen iets extra nu de inflatie hoog is? Is er sprake van graaiflatie? ‘Onze kosten zijn gestegen, de winst staat juist onder druk.’