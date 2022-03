Historisch lage opkomst verkiezingen, minister onderzoekt oorzaak

In Rotterdam gingen relatief de minste mensen naar de stembus: 38,9 procent van de mensen die hun stem mochten uitbrengen, blijkt uit gegevens van de Verkiezingsdienst van het ANP. Ook in Roosendaal (Noord-Brabant), Almere en Tilburg ging minder dan 40 procent naar de stembus. Op Schiermonnikoog brachten relatief de meeste mensen hun stem uit: 80,2 procent. Rozendaal (80,0), Staphorst (75,4) en Urk (75,2) volgen.



Het is nog te vroeg om te zeggen wat de reden is voor de lage cijfers, zei Bruins Slot gisteravond in een eerste reactie op de exitpolls. Het is volgens haar nog niet duidelijk of er ‘lokale omstandigheden of landelijke zaken’ speelden. Ze wil de oorzaak op een later moment gaan onderzoeken.