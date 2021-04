Hoe de BoerBurgerBeweging als een duveltje uit een doosje naar het politieke front schiet

Tweets

Waar komt dit succes vandaan? Daarvoor gaan we terug naar de zomer van 2015, als agrarisch journalist Van der Plas begint met @boerburgertweets . Iedere week plaatst een boer, tuinder of akkerbouwer tekst en foto’s van werkzaamheden op sociale media. Het doel is burgers beter te informeren over het leven en werk als boer. Ruim tweehonderd boeren vertellen hun verhaal aan 35.000 volgers.

De mooiste verhalen wil Van der Plas gaan bundelen in het BoerBurgerBoek. Daarvoor komt ze in juli 2018 in contact met Wim Groot Koerkamp uit Olst en Henk Vermeer uit Harderwijk. Zij zijn eigenaar van een communicatiebureau in Deventer, waarover later meer. Al tijdens het eerste kopje koffie gaat het over de negatieve beeldvorming van boeren: ,,In de politiek blijft de landbouw de bron van al het kwaad.”