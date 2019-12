Hoe er tóch steun kwam voor een vrouwenquotum (met dank aan het Koninklijk Huis)

VIDEO VVD-fractie­voor­zit­ter Dijkhoff zwicht voor druk en ziet af van wachtgeld

3 december VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ziet verder af van zijn wachtgeld à 37.000 euro per jaar. Hij zet zijn mening opzij nu hij opnieuw in opspraak is gekomen door een ten onrechte ontvangen reiskostenvergoeding. In navolging van Dijkhoff zet ook partijgenoot Arne Weverling het wachtgeld stop.