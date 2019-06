Hoe Rutte III met een ‘geheim’ plan het regeerakkoord wil verversen

Premier Mark Rutte kijkt in de zogeheten Tuinkamer van het Catshuis de tafel rond.



Zijn vicepremiers zijn aangeschoven, net als de fractieleiders van de coalitiepartijen. De club gebruikt deze avond, 25 april, om terug én vooruit te kijken. Wat is er tot nu toe niet goed gegaan? En vooral: wat willen we nog doen tot de verkiezingen in 2021?



Het is een soort collectieve tussentijdse beoordeling, eigenlijk het gevolg van een gesprek van een maand ervoor. ,,We kunnen misschien tot meer in staat zijn dan we gedacht hadden. Bovenop het regeerakkoord’’, heeft Gert-Jan Segers namelijk gezegd tijdens een maandags coalitieoverleg een maand eerder.