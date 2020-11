Hoekstra doet louter en alleen met KLM zaken over voorwaarden steunpakket

CrisisMinister Hoekstra (Financiën) wil niet zelf in gesprek met pilotenvakbond VNV over een langer loonoffer door KLM-verkeersvliegers, melden Haagse bronnen. Een deal daarover moet met de KLM worden gesloten.

Volgens een ingewijde ziet de minister louter KLM als ‘contractpartner’, niet de vakbeweging. Dus wacht het ministerie van Financiën nu een boodschap af van de luchtvaartmaatschappij, zodra die er zelf uitgekomen is met de bonden. Tot die tijd ligt de toegang tot een steunpakket stil.

Gisteravond herhaalde VNV op de website ‘haar commitment aan de gezonde toekomst van KLM’. ,,Uiteraard gaan wij graag in gesprek met KLM om tot aanvullende afspraken te komen.” Maar de vakbond wil ook met minister Hoekstra, of in ieder geval een topambtenaar, praten.

In een brief vandaag aan de minister, die deze krant in handen heeft, schrijft VNV letterlijk: ‘Wij verzoeken u om hierover op korte termijn met ons in overleg te treden om de ontstane situatie op te lossen. U kunt dan helderheid verschaffen over hetgeen u precies zoekt. In dat geval nodigen wij u (of een verantwoordelijke medewerker) uit voor een overleg op maandag 2 november.’

Al eerder afwijzing

Uit de brief blijkt verder dat de minister eerder ook niet met de vakbeweging apart in gesprek wilde over de noodsteun. ‘Al ruim een half jaar geleden (eind april) hebben wij contact met u gezocht om in gesprek te komen. Helaas is daarop afwijzend gereageerd, met als reden dat de overheid niet over de arbeidsvoorwaarden gaat. KLM en de vakorganisaties zouden afspraken over de arbeidsvoorwaarden moeten maken’, zo staat er.

De afgelopen dagen is een crisis ontstaan rondom de toekomst van KLM. De vakbeweging moet van Hoekstra tot 2025 een loonoffer doen, veel langer dan lopende cao’s. Daarbij wordt tot 20 procent aan arbeidsvoorwaarden ingeleverd. Alleen dan kan KLM weer toegang krijgen tot een steunpakket bestaande uit noodleningen en kredietgaranties van 3,4 miljard euro.

Vijf vakbonden - CNV, De Unie, NVLT, VNC en VKP - hebben ingestemd met de eis van de minister. FNV (Cabine en Grond) beraadt zich nog, maar heeft aangegeven de toekomst van KLM nooit op het spel te zullen zetten. Alleen pilotenvakbond VNV weigert zich vooralsnog te committeren, al zegt de bond wel ‘verantwoordelijkheid te zullen nemen’.

Impasse blijft in stand

VNV heeft eerder slechts een deal gemaakt voor een loonoffer tot in 2022. De bond herhaalt in de brief aan de minister pas daarna weer in gesprek te willen gaan over de bijdrage van de vliegers ‘die de situatie op dat moment vraagt’. Daarmee blijft de impasse in stand.

FNV-onderhandelaar Joost van Doesburg zegt op Twitter: ‘Vandaag hebben we als FNV weer een dag vol gesprekken en afspraken over de ontstane situatie bij KLM. Als er nieuws is, gaat u het horen.’ Maar een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij ontkent dat er vandaag officieel onderhandeld wordt. Ook een zegsman van VNV stelt niet te weten dat de teams nu samen gaan zitten, al vindt er altijd overleg plaats.

KLM heeft de afgelopen dagen meermaals laten weten dat het bedrijf de ergste crisis in haar 101-jarige bestaan doormaakt. ,,Covid-19 heeft de goede resultaten van de afgelopen jaren onderuitgehaald. Om de toekomst van het bedrijf en het netwerk voor Nederland veilig te stellen, zijn de lening en garantiestellingen op bankleningen van de overheid van in totaal 3,4 miljard euro cruciaal.”

