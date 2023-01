Hoekstra ontbiedt opnieuw ambassadeur van Iran vanwege executie

De 61-jarige Akbari zat sinds enkele jaren vast in Iran en werd beschuldigd van spionage. Hij zou volgens het Iraanse regime onder meer betrokken zijn geweest bij de moord op de atoomwetenschapper Mohsen Fakhrizadeh die in 2020 bij een aanslag om het leven kwam.

Hoekstra over Iran: ‘Luister eens, dit is volstrekt niet in de haak en onacceptabel’

Het is de derde keer in korte tijd dat de ambassadeur is ontboden op het ministerie. Dat gebeurde ruim een week geleden ook al net als in december. Aanleiding beide keren was de executie van betogers. In Iran wordt al maanden gedemonstreerd voor meer vrijheid.