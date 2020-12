Hoekstra wil het de komende maanden ‘samen doen’: met De Jonge, Omtzigt en Keijzer

VIDEOWopke Hoekstra ‘kon niet anders’ dan lijsttrekkersschap van het CDA aanvaarden. Dat zei hij vanmiddag tijdens zijn eerste speech als kandidaat-lijsttrekker. ,,Het is een keuze uit overtuiging. Ons land bevindt zich in een fase waarin je geen nee kunt zeggen", zei Hoekstra.

Hoekstra doelde op de coronacrisis. ,,Die is zo groot, en raakt iedereen.” De nieuwe CDA-lijsttrekker stelde tijdens zijn speech op het partijbureau van de christendemocraten in Den Haag dat hij het de komende maanden 'samen wil doen’. ,,Samen met Hugo de Jonge, voor wiens keuze ik diep respect heb. Met Pieter Omtzigt, de beste parlementariër van Nederland. Samen met Mona Keijzer, die opkomt voor ondernemers.”

Zijn eerste toespraak was daarmee meteen een poging om het verdeelde CDA weer te verbinden. Hoekstra werd gisteren door het CDA-partijbestuur naar voren geschoven als lijsttrekker. Hij stapt in het gat dat Hugo de Jonge achterlaat. De minister van Volksgezondheid trad deze week terug, omdat hij zijn zware ministerschap in deze coronacrisis niet kan combineren met de werkzaamheden als lijsttrekker.

Op het congres van 9 januari zal aan de leden worden gevraagd in te stemmen met deze voordracht. Dat is een formaliteit. Hoekstra is binnen het CDA veruit de populairste politicus. Hij is dan ook al langer de favoriet voor het leiderschap.

Volledig scherm Wopke Hoekstra wordt op het partijbureau gepresenteerd als nieuwe lijsttrekker van het CDA. © ANP

Omtzigt

Hoekstra weet zich gesteund door Kamerlid Pieter Omtzigt, die de lijsttrekkersverkiezingen nipt verloor van De Jonge, en tweede op de kandidatenlijst staat. In een verklaring zei Omtzigt dat hij ‘Wopke wil steunen om onze partij en ons land door deze buitengewoon lastige periode te loodsen en het herstel daarna, economisch en sociaal’.

Hoekstra gaf in de zomer nog aan dat hij geen lijsttrekker van de christendemocraten wilde worden. Hij zei toen dat hij meer bestuurder was dan politicus. ,,Soms stelt het leven je dezelfde vraag twee keer", zei Hoekstra er vanmiddag over. Na het dringende appel dat op hem werd gedaan door de partijtop en -leden had hij naar eigen zeggen 'geen keuze meer’.

Binnen de partij was de afgelopen maanden de nodige kritiek te horen op De Jonge. Hij zou te weinig tijd hebben voor het partijleiderschap. Ook zou kritiek op zijn beleid als coronaminister een probleem kunnen worden voor zijn lijsttrekkerschap.

Volledig scherm Hugo de Jonge staat voorafgaand aan de ministerraad de media te woord op het Binnenhof. © Marco De Swart