Hoekstra zorgt voor rollende ogen bij links, nog geen doorbraak in formatie

Een tien voor vlijt, maar een onvoldoende voor het resultaat. De impasse die informateur Mariëtte Hamer vrijdag constateerde is vandaag nog niet opgelost. Telefoons stonden het hele weekend roodgloeiend, maar enige beweging in het formatieproces viel zondagavond nog niet te ontwaren. ,,Het huiswerk is gedaan, maar ik weet niet of de meester tevreden is”, zo tempert een betrokkene de verwachtingen.