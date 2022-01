Hoeveel krediet je ook opbouwde bij je vorige baan, het wil niet zeggen dat je als minister succesvol wordt

dit was 2021 Hoe Rutte tóch weer premier werd: geduld, een vleugje pr en boterham­men met kaas

In de laatste dagen van 2021 schrijven onze verslaggevers verhalen over grote en kleine gebeurtenissen in het nieuwsjaar dat bijna achter ons ligt. Vandaag: hoe VVD-leider Mark Rutte toch weer premier werd. Hij at boterhammetjes op de bank bij Sigrid Kaag, dronk kopjes koffie met criticasters. Rutte ging dit jaar van paria naar beoogd premier. ,,Wij hadden zoiets van: had hem dan ook écht afgemaakt.’’

29 december