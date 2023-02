Hof: Toch geen schadevergoeding voor oud-Volt-Kamerlid Gündogan

Het gewezen Volt-Kamerlid Nilüfer Gündogan krijgt toch geen voorschot op een eventuele schadevergoeding, zoals de kortgedingrechter eerder had beslist. In het hoger beroep vernietigt het Amsterdamse gerechtshof die eerdere uitspraak en stelt dat Volt haar wel degelijk uit de fractie mocht zetten.

Gündogan werd februari vorig jaar eerst geschorst en daarna definitief uit de fractie van Volt gezet vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag. In een kort geding werd haar een voorlopige schadevergoeding van 5000 euro toegekend. Die hoeft Volt, die het hoger beroep aanspande, nu niet te betalen. De proceskosten komen voor rekening van Gündogan, zowel die van het kort geding als die van het hoger beroep.

Het Kamerlid, dat daarna zelfstandig verder ging, strijdt nog altijd voor eerherstel en meent dat de persberichten die Volt over haar verstuurde onrechtmatig waren. Volgens Gündogan is er geen sprake van grensoverschrijdend gedrag. Het hof doet daar geen uitspraak over, omdat dit niet het onderwerp van het oorspronkelijke kort geding was, maar stelt wel dat de persberichten niet onrechtmatig zijn.

Prematuur

Volgens Gündogan was er maar één melding en betrof dat een arbeidsconflict met haar medewerker. Volt heeft volgens het hof ‘onvoldoende onderbouwd’ dat er op het moment van schorsing, 13 februari 2022, al meerdere meldingen bekend waren. Ook vindt het gerechtshof het eerste persbericht een ‘iets te prematuur karakter’ hebben en zijn woorden ‘niet in alle opzichten gelukkig gekozen’. Maar, stelt het hof, het persbericht vond ‘grotendeels steun’ in de ‘op dat moment bekende feiten’. De inhoud van die ene melding, stelt het hof, rechtvaardigt de door Volt genomen maatregelen en het persbericht.

Gündogan kondigde eind vorig jaar bij het hoger beroep al aan een bodemprocedure te zullen starten tegen Volt. Volgens haar was haar schorsing onrechtmatig. In het kort geding van vorig jaar werd Volt op de vingers getikt, omdat de fractie volgens de voorzieningenrechter niet mag beslissen over schorsing van een fractielid.

Maar het hof lijkt haar in die bodemprocedure weinig kans te geven. Het hof stelt weliswaar dat staatsrechtgeleerden verschillend denken over de vraag of een fractie een fractielid mag schorsen of uit de fractie mag zetten, maar dat een recente uitspraak van de rechtbank in Den Haag stelt dat een Kamerfractie ‘die vrijheid wel heeft'. In een voorlopig oordeel’ stelt het hof dan ook dat het ‘onvoldoende aannemelijk’ is dat de schorsing van Gündogan onrechtmatig was.

Het gerechtshof zat eind vorig jaar duidelijk met de zaak in de maag. De eisen die Gündogan in het kort geding deed, zoals terugkeer in de fractie, heeft ze nu niet meer. ,,Ik pieker er niet over, ik wil niet terug naar de fractie", zei ze daar eind december zelf over.

Een aangekondigd onderzoek naar het vermeend grensoverschrijdend gedrag werd nooit uitgevoerd. Gündogan weigerde mee te werken, zij had bedenkingen bij het gekozen onderzoeksbureau. Volt komt binnenkort wel met een evaluatie van de kwestie.

