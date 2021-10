Hogere energierekening gecompenseerd met ruim 400 euro per huishouden

VIDEO Dekker: ‘Mogelijk strengere regels voor advocaten’

8 oktober Demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) gaat kijken of er strengere regels nodig zijn voor het bezoek van advocaten aan zware criminelen. De arrestatie van de advocaat van Ridouan Taghi is aanleiding om te onderzoeken of de huidige regels nog wel voldoen, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.