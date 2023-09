Honderden extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen

In Nederland staan nu iets meer dan 98.000 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd. Noodopvanglocaties hebben ruim 81.000 bedden beschikbaar, en daarvan zijn ruim 80.000 in gebruik.

De 25 veiligheidsregio’s in Nederland hebben het verzoek gekregen om het aantal opvangplekken in de komende weken te laten stijgen naar 90.000, en daarna naar 97.000. ,,Er wordt nu al enorm hard gewerkt om het benodigde aantal plekken te realiseren’’, zegt Wouter Kolff, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Dordrecht. ,,Maar als het nodig is, en dat is het, gaan we ons uiterste best doen voor nog meer.’’