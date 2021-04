Hoofdbestuur 50Plus en partijleider Den Haan liggen op ramkoers

Ook na de verkiezingen bleef de relatie tussen Den Haan en de rest van de partij moeizaam. Zo weigerde de nieuwe fractieleider onlangs een initiatiefwetsvoorstel van haar voorganger Corrie van Brenk over pensioenen over te nemen. Dit tot ergernis van 50Plus-senator Martin van Rooijen.



Die spande zich jarenlang in voor verhoging van de rekenrente bij pensioenen en gaf het stokje na zijn overstap van de Tweede naar de Eerste Kamer door aan Van Brenk. Nadat Den Haan weigerde het voorstel over te nemen besloot Van Brenk het voorstel uit arren moede over te dragen aan SP-Kamerlid Bart van Kent.



Het hoofdbestuur verwijt Den Haan ook dat ze tijdens haar gesprek met de verkenners van een nieuw kabinet zonder overleg met het hoofdbestuur de koers van de partij heeft omgegooid. Uit het vrijgegeven gespreksverslag stond te lezen: ‘Wij zijn progressief midden, dat waren we niet. 50Plus was soms richting FvD/PVV, zo zit ik totaal niet in de wedstrijd, kom van D66, dus heb ik bijgestuurd.’