Hoofdbestuur 50Plus op ramkoers met eigen partijleider

En alweer is er ruzie in ouderenpartij 50Plus. Het hoofdbestuur van de partij heeft het gehad met partijleider (en enige Kamerlid) Liane den Haan. Volgens de bestuursleden is er, sinds zij is aangetreden, een ‘volstrekt onwerkbare situatie ontstaan'.

In een verklaring die het hoofdbestuur heeft doen uitgaan, wordt Den Haan het nodige voor de voeten geworpen. De voormalig directeur van ouderenorganisatie Anbo werd vorig jaar aangezocht om de partij weer smoel te geven. Na het vertrek van lijsttrekker Henk Krol lag de partij in de kreukels.

Haar benoeming was van begin af aan omstreden, omdat ze als Anbo-directeur haar steun had uitgesproken voor een pensioenakkoord van het kabinet, vakbonden en werkgeversorganisaties, waar 50Plus zich juist tegen had verzet.

Tijdens de verkiezingscampagne ontstond al snel ruzie omdat Den Haan er heel andere ideeën op na hield dan de rest van de partij. Zo week ze af van het verkiezingsprogramma waarin stond dat de pensioenleeftijd weer 65 jaar moet worden.

Dreigement

Het hoofdbestuur stelt in de verklaring dat Den Haan meermaals zou hebben gedreigd de campagne stil te leggen: ,,Het hoofdbestuur kon kiezen tussen een nieuwe en publicitair funeste rel of zich grotendeels bij haar wensen neerleggen.’’ De verkiezingen verliepen niet goed voor 50Plus: de partij verloor drie van de vier zetels.

Ook na de verkiezingen bleef de relatie tussen Den Haan en de rest van de partij moeizaam. Zo weigerde de nieuwe fractieleider onlangs een initiatiefwetsvoorstel van haar voorganger Corrie van Brenk over pensioenen over te nemen. Dit tot ergernis van 50Plus-senator Martin van Rooijen.

Die spande zich jarenlang in voor verhoging van de rekenrente bij pensioenen en gaf het stokje na zijn overstap van de Tweede naar de Eerste Kamer door aan Van Brenk. Nadat Den Haan weigerde het voorstel over te nemen besloot Van Brenk het voorstel uit arren moede over te dragen aan SP-Kamerlid Bart van Kent.

Het hoofdbestuur verwijt Den Haan ook dat ze tijdens haar gesprek met de verkenners van een nieuw kabinet zonder overleg met het hoofdbestuur de koers van de partij heeft omgegooid. Uit het vrijgegeven gespreksverslag stond te lezen: ,,Wij zijn progressief midden, dat waren we niet. 50Plus was soms richting FvD/PVV, zo zit ik totaal niet in de wedstrijd, kom van D66, dus heb ik bijgestuurd.’’

Verbod

Den Haan zou overwegen 50Plus te verlaten en haar Kamerzetel te behouden als ze geen steun krijgt van het hoofdbestuur voor haar koers. Het conflict zou zo hoog zijn opgelopen, dat ze de partij verboden heeft haar beeltenis te gebruiken in tv-zendtijd en spotjes. Daarmee kon een uitzending van 50Plus in de zendtijd van politieke partijen niet doorgaan.

In een bericht aan het hoofdbestuur eind maart zou ze hebben geschreven ‘onder geen beding’ met het huidige bestuur te willen samenwerken. Als het huidige bestuur zou worden herkozen op een partijcongres van 8 mei, zou ze weggaan. ,,Ik zal na 8 mei bepalen wat te doen.’’

Den Haan was niet bereikbaar voor commentaar.