Horrorscenario volledige lockdown werd besproken in Catshuis

Onderzoek: Nauwelijks verschil tussen grote of kleine school

1 december Of een school nou een ‘leerfabriek’ of een dorpsschool is, het maakt niet uit voor de kwaliteit van het onderwijs. Grotere scholen presteren niet beter dan kleine, of andersom. Uit een studie die het ministerie van Onderwijs heeft laten doen naar schoolgrootte blijkt vandaag dat grote scholen iets vaker positief scoren dan kleine scholen.