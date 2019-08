Hugo de Jonge: CDA moet niet met FvD in zee

Volgens De Jonge is het Forum van Thierry Baudet ongeschikt, onder meer vanwege het ‘geflirt’ met ‘fout rechts’. Hij zegt dat het CDA ook niet met de PVV zou moeten samenwerken in coalitieverband. ,,Toen het CDA in 2010 moest beslissen of het met gedoogsteun van de PVV zou gaan regeren, heb ik voor gestemd’’, aldus De Jonge. ,,Ze hadden een grote achterban en waren nog niet getest. Maar dat was geen succes, to put it mildly. Dat moeten we niet nog een keer doen. FvD is nog niet getest en ze hebben een grote achterban. Toch zie ik het niet gebeuren. De Rusland-flirt en de flirt met fout rechts maken het wel erg moeilijk om in een kabinet samen te werken. Ik zie dat gewoon niet gebeuren.’’