Hugo de Jonge stopt als lijsttrekker CDA: ‘De beslissing valt zwaar’

De Jonge blijft wel aan als minister van Volksgezondheid, maar verdwijnt helemaal van de lijst. ,,De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de coronacrisis moet voorgaan”, stelt hij. ,,Het CDA verdient een lijsttrekker die alle tijd en energie aan de partij kan besteden, dat is mij nu niet gegeven.” ,,De beslissing valt zwaar, ik hou van de partij en geloof in de kracht van het CDA’’, aldus De Jonge tijdens een kort persmoment vanavond. ,,Maar allebei goed doen is onmogelijk. Er is altijd deining bij wisseling van de partijleider. Dat is goed te doen als je tijd hebt. En dat heb ik nou precies niet.’’ Helemaal onverwacht komt het besluit niet. Een delegatie van het dagelijks bestuur van het CDA bezocht eerder vandaag de geplaagde lijsttrekkerskandidaat. Daarop heeft De Jonge zijn conclusies getrokken, stellen ingewijden. De vicepremier zegt zelf dat hij echter vanochtend al aan de ontbijttafel, omringd door zijn gezin, de knoop heeft doorgehakt. Hij zegt echter al langer met het idee te hebben rondgelopen: De Jonge: ,,De afgelopen weken, maanden, is het besef gegroeid dat deze rollen zich moeilijk laten combineren. De partij verdient ook mijn tijd en aandacht, en die kan ik maar één keer geven. Wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. Dat is de aanpak van de coronacrisis.”

Congres uitgesteld

Nu De Jonge opzij stapt, hoopt de partij de uitzichtloze situatie voor het CDA in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar te doorbreken. Het omzetten van de wissel komt op een cruciaal moment: dit weekend zou de kandidatenlijst via een online congres worden vastgesteld. Het congres wordt echter uitgesteld, maakte partijvoorzitter Rutger Ploum zojuist bekend. Maandag komt het bestuur met een nieuwe datum. Over wie hem als lijsttrekker zou moeten opvolgen, laat De Jonge zich niet uit. ,,De partij staat voor een nieuwe keuze, dat laat ik echt aan de partij.’’

Kritiek

In de aanloop naar het congres van vrijdag en zaterdag raakte het hele proces echter in een stroomversnelling, zeggen ingewijden. Katalysator is de aanhoudende onvrede over de lijsttrekkersverkiezingen in juli. De Jonge wist toen uitdager Pieter Omtzigt maar net te verslaan en slaagde er sindsdien nooit in de hele partij achter zich te krijgen. Dit kwam mede doordat er tot in de top van de partij twijfels zijn blijven bestaan over de vraag of de verkiezingen wel eerlijk zijn verlopen.