Huilende Grapperhaus treedt niet zelf af om rel rond bruiloft

commentaar Den Haag heeft ‘zzp-pro­bleem’ te laat onderkend

28 augustus Het kabinet zet het mes dieper in de zelfstandigenaftrek. Dat is op het eerste gezicht slecht nieuws voor zzp'ers waarvan nu al velen moeite hebben het hoofd boven water te houden. Maar op de lange termijn is dit beter voor iedereen. De coronacrisis toont aan dat er iets structureel mis is op onze arbeidsmarkt.