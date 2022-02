Hulp voor Oekraïne: kabinet kan helmen, scherfvesten en metaaldetectors leveren

Tekorten

Defensie is inmiddels klaar met de inventarisatie, zo zeggen bronnen, en heeft de lijst vrijdag naar het ministerie van Buitenlandse Zaken gestuurd. Dat ministerie toetst of de artikelen op de lijst aan de criteria voor wapenexport voldoen. Dat proces zou ongeveer anderhalve week in beslag nemen, zeggen ingewijden. Ook de douane kijkt mee. Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel, VVD) besluit vervolgens of een vergunning wordt afgegeven.

Onder defensieve wapens scharen experts ook antitankwapens en persoonlijke wapens zoals geweren. Het is niet duidelijk of die ook op de lijst van Defensie staan. Bronnen wijzen er wel op dat dergelijke defensieve wapens lastig te exporteren zijn. Eén van de acht criteria waaraan wapenexport wordt getoetst, is of door de levering ‘gewapende conflicten worden uitgelokt of verlengd’ of ‘bestaande spanningen of conflicten in het land van eindbestemming worden verergerd’. Dat kan niet altijd op voorhand worden uitgesloten.