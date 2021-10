Hulporganisaties: Hoogstens enkele duizenden Afghanen maken aanspraak op asiel in Nederland

Schattingen

De aantallen die de clubs in hun brief noemen zijn gebaseerd op gesprekken met evacués die familieleden achter hebben moeten laten en schattingen. Ook geven ze toe dat het aantal oud-medewerkers van Defensie hen ‘tot nu toe onbekend’ is. Mogelijk is dat de grootste groep, omdat Nederland met drie militaire missies langdurig in Afghanistan was.



Ook benadrukken de organisaties de gevaarlijke situatie in Afghanistan. Zij krijgen veel ‘noodkreten’ uit het land. Zo zou de vader van twee broers die zijn geëvacueerd naar Nederland door de taliban zijn vermoord. ‘De rest van het gezin is gewond en doodsbang’, staat in de brief.