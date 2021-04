Ieder leest zijn eigen waarheid in vrijgegeven notulen

Lees hier zelf de volledige geheime kabinetsno­tu­len over de toeslagen­af­fai­re

26 april De notulen - in totaal 37 pagina’s - van de ministerraadsvergaderingen in 2019 waarin werd gesproken over de toeslagenaffaire zijn zojuist openbaar gemaakt. Lees hier zelf wat erin staat.