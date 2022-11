Iedereen een noodpakket in huis, adviseert NCTV: ‘Nederland extra kwetsbaar’

Pensioen­wet verder vertraagd: Kamer haalt oude debatmetho­de uit de mottenbal­len

Er komt voorlopig geen einde aan het debat over de nieuwe pensioenwet. Eerst vindt er nog een zogeheten artikelsgewijze behandeling in de Tweede Kamer plaats. De stemming over het nieuwe pensioenstelsel raakt daardoor verder uit zicht.

15 november