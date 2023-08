In Brussel ligt de rode loper nog niet uit voor Hoekstra

Vol trots schuift het kabinet Wopke Hoekstra naar voren als Eurocommissaris, als vervanger voor Frans Timmermans. Maar in Brussel klinkt kritiek, want hoe groen is die Hoekstra dan eigenlijk?

Als hij dacht dat in Brussel de rode loper zou worden uitgelegd, dan komt Wopke Hoekstra bedrogen uit. De CDA-minister van Buitenlandse Zaken is door het kabinet uitverkoren om de plek van vertrekkend Eurocommissaris Frans Timmermans in te nemen, maar amper 24 uur later klinkt al stevige kritiek. De sociaaldemocraten in het Europese Parlement eisen dat de klimaatportefeuille bij een sociaaldemocraat blijft, nu Timmermans ontslag heeft genomen om GroenLinks-PvdA te leiden. En dus niet naar de christendemocraat Hoekstra gaat.

Het is onder andere de bedoeling dat Hoekstra namens de Europese Commissie gaat onderhandelen met de VS en China op de volgende grote klimaatconferentie dit najaar, die erom draait meer te doen tegen de opwarming van de aarde. De sociaaldemocraten vinden hem niet geschikt. Zij vinden dat de christendemocraten ‘recent cynische en populistische manoeuvres’ hebben gemaakt in het Europees Parlement om de grote ‘Green Deal’ van Timmermans ‘af te zwakken’ en ‘de natuurherstelwet te laten ontsporen’. ‘Daarom is het voor onze fractie van cruciaal belang dat de klimaatportefeuille in handen blijft van de sociaaldemocratische familie’, aldus de sociaaldemocratische fractie in een verklaring.

Rietje

Hoekstra haastte zich te benadrukken dat hij klimaat steeds als ‘een van de grote thema’s van deze tijd’ heeft gezien. ,,Ik ga mijn stinkende best doen”, herhaalde hij grif. Volgens premier Mark Rutte is Hoekstra gezien zijn ervaring als minister van Buitenlandse Zaken uitstekend geschikt voor de post in Brussel. Of Hoekstra niet groen genoeg is? Rutte: ,,Dan kijk je door een rietje naar iemand. Wat heb je nodig? Dat is iemand die kan onderhandelen, op internationaal niveau.”

Toch moet blijken of de voordracht van Hoekstra het gaat halen: het Europees Parlement moet ermee instemmen. Daarvoor zal eerst een hoorzitting worden gehouden, waarschijnlijk half september in Straatsburg. Hoekstra krijgt daar vooral de vraag: wilt u versnellen als het gaat om klimaatmaatregelen, of wilt u op de rem?

En die vraag is niet overbodig: 6 november staat de grote klimaatconferentie in Dubai gepland. Hoekstra’s taak zou worden: andere landen overtuigen om hun klimaatambities te verhógen.

Wat mogelijk ook nog steekt: Hoekstra haalde in de coronaperiode de woede van zuidelijke EU-lidstaten op de hals door kritisch te zijn over coronasteun. Hij wilde weten of landen als Italië en Spanje het geld wel zouden kunnen terugbetalen.

Brusselse bronnen stellen dat het geloofwaardiger was geweest, wanneer D66 een kandidaat naar voren had geschoven. Partijleider Sigrid Kaag vindt dat geen rare gedachte: ,,Het is geen geheim dat D66 als pro-Europese partij ook interesse had.” Maar, zei ze vrijdag, ‘door een samenloop van factoren’ is het geen D66’er geworden.

Even opmerkelijk is dat Hoekstra door zijn vertrek afscheid neemt van zijn ministerschap op Buitenlandse Zaken. Terwijl juist Hoekstra en Rutte herhaaldelijk benadrukten dat gezien de oorlog in Oekraïne het kabinet op dat punt zou blijven regeren. Volt-leider Laurens Dassen liet dus ook weten: ,,Een bewindspersoon, zeker op zo’n belangrijke kabinetspost, zou z’n termijn gewoon moeten afmaken.”

De sociaaldemocraten in het Europees Parlement vinden dat de christendemocraten de grote 'Green Deal' van Frans Timmermans hebben proberen 'af te zwakken'.

Daar komt nog bij dat die andere minister op Buitenlandse Zaken, de VVD’er Liesje Schreinemacher, in december met zwangerschapsverlof gaat.

Het standpunt dat Hoekstra tot nu huldigde dat stabiliteit op het ministerie gezien de oorlog voor alles ging, is dus losgelaten. Hoekstra floot vrijdag een heel ander wijsje dan voorheen. Ja, hij had er even over na moeten denken. ,,Maar niemand is onmisbaar.” Het kabinet gaat ‘vol’ door met steun aan Oekraïne. Rutte ziet dat ook zo. ,,Liever heb je het niet, zo’n tussentijds vertrek, maar deze dingen gebeuren. Hij is niet onvervangbaar.” Ook collega-CDA-minister Hugo de Jonge wilde het vertrek van Hoekstra gisteren ‘niet onverantwoord noemen’. ,,Integendeel. Die post in Brussel is een hele belangrijke.”

Niettemin komt er binnen het kabinet dus een vacature: de post van Hoekstra moet immers worden ingevuld. CDA’ers haastten zich te zeggen het voor die invulling ‘nog veel te vroeg te vinden’. ,,Het nieuws is nog vers, geef ons even de tijd”, zei CDA-minister Karien van Gennip.

