In veel Europese landen is 9 mei een feestdag: waarom niet in Nederland?

update Schip met Russische gasolie ligt nog altijd voor anker op Noordzee, nog geen verzoek tot aanmeren

Het omstreden schip met Russische olie aan boord ligt nog altijd voor anker op de Noordzee. De tanker Sunny Liger was al van Zweden uitgeweken naar Rotterdam en ligt nu voor de kust van Amsterdam. Er is vanuit het schip nog geen aanvraag gedaan om de Amsterdamse haven binnen te komen. Ook zijn de slepers en vastmakers nog niet gevraagd om assistentie, laat een woordvoerder van de Port of Amsterdam weten.

30 april