Informateur Hamer zegt niets over nieuwe coalitie: ‘Zo ver ben ik nog lang niet’

Formatie Waarom gewenste snelle formatie waarschijn­lijk niet gaat lukken

20 mei In Den Haag is het hollen of stilstaan. In de verkiezingscampagne wilden politici een flitsformatie. Na het sluiten van de stembussen was er ruzie en stilstand. Nu moet er weer gas worden gegeven zodat de formatie voor de zomer klaar is. Maar kan dat?