ING-baas Hamers: dit had nooit mogen gebeuren

Hamers was naar de Kamer gekomen om mee te praten over herstel van vertrouwen in de financiële sector. ,,Het is heel pijnlijk wat er is gebeurd, maar er gaan ook veel dingen goed”, probeerde de ING-topman duidelijk te maken. Volgens hem is er ‘niet met opzet, maar onbedoeld’ ongewenst gedrag vertoond en is ING ‘iedere dag’ bezig om dit tegen te gaan.



,,Ik vind het heel erg”, aldus Hamers. ,,We werken keihard om het goed te doen. Er gaan echter ook dingen fout. Dit raakt iedere medewerker van ING.’’ Hij zegt het ‘beeld dat wordt geschetst in de media over ING’ te begrijpen.



Maar parlementariërs leken niet erg onder de indruk van diens knieval. ,,Hoe denkt de heer Hamers het vertrouwen terug te winnen, terwijl er bij zijn eigen bank fraude aan de orde is, de bank daarvan weet en tegelijkertijd toch een salarisverhoging wil doorvoeren?’’ hoonde PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.