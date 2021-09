Ingrijpend plan: 'Nederlandse staat moet Tata Steel kopen om vervuiling aan te pakken'

videoVVD en CDA willen dat het demissionaire kabinet bekijkt of Tata Steel in IJmuiden moet worden genationaliseerd. Die ingrijpende stap zou nodig kunnen zijn om de extreme milieu- en CO2-vervuiling door het bedrijf aan te pakken.

Meerdere partijen in de Tweede Kamer pleiten voor een gedeeltelijke of volledige nationalisatie van Tata Steel, zo blijkt vandaag bij een Kamerdebat over de problemen bij het staalbedrijf. Zowel VVD, CDA, PvdA als SP noemen die ingrijpende optie nu duidelijk is dat het ernstig is gesteld met de milieuvervuiling door de fabriek.

RIVM-onderzoek toonde vorige week aan dat de hoeveelheden schadelijke stoffen die neerdalen in de omgeving van Tata Steel vele tientallen malen hoger zijn dan in andere gebieden. ,,Er dwarrelt giftige stof neer en je moet kinderen eigenlijk niet laten buitenspelen in de omgeving’’, zegt PvdA-Kamerlid Joris Thijssen. ,,U kunt niet meer vertrouwen op de blauwe ogen van Tata’’, zegt hij tegen demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken).

Volledig scherm Bijna 200 medewerkers van Tata Steel hebben donderdagochtend tijdens een manifestatie op het Malieveld een tussenrapport over de verduurzaming van het bedrijf aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. © ANP

‘Tata ziet IJmuiden als sterfhuis’

Ook CDA-Kamerlid Henri Bontenbal denkt niet dat Tata de problemen zelf nog kan oplossen. ,,Het moederbedrijf Tata kijkt vooral naar de Aziatische markt en lijkt IJmuiden als sterfhuis te beschouwen’’, zegt Bontenbal. ,,Dat betekent dat we ook over het scenario moeten nadenken dat de Nederlandse staat het bedrijf in IJmuiden voor een deel of helemaal koopt. Als de staat gaat investeren in de vergroening van Tata is het niet gek als het geld uit de ene zak van de staat terechtkomt in de andere zak van diezelfde staat.’’

VVD-Kamerlid Silvio Erkens vindt dat ‘alle opties op tafel moeten liggen’. Volgens hem vergt de energietransitie ‘miljarden euro’s vanuit de overheid’. Erkens: ,,De VVD wil dat dit geld niet weglekt naar het buitenland. De regering zou daarom in deze unieke situatie alle opties moeten overwegen om het nationale belang te borgen.’’

Onder druk

Volledig scherm Demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat). © ANP GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee stelt dat nationalisatie op dit moment te ver gaat. ,,We hebben nog lang niet alle mogelijkheden benut om Tata écht onder druk te zetten’’, zegt hij. ,,Het is toch wel een ongekend onvermogen van onze samenleving dat wij nog steeds niet in staat zijn om groen en gezond staal te maken dat veilig en verantwoord wordt geproduceerd.’’



Ook demissionair minister Blok reageert niet enthousiast op het kopen van Tata. Hij vreest dat jarenlang belastinggeld in het bedrijf moet worden gestopt als blijkt dat niet op een rendabele manier ‘groen staal’ kan worden geproduceerd. ,,Als het wél rendabel kan, hoeft de overheid er ook niet in te stappen’’, zegt Blok. ,,Staalbedrijven zijn in het buitenland vaker genationaliseerd en ze werden daarna heel snel weer verkocht, omdat het nooit een succes was.’’

Kooksfabriek 2

Een groot deel van de Kamer vindt dat Tata Steel moet sluiten als het niet heel snel minder vervuilt en minder CO2 uitstoot. D66, PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren willen dat de extreem vieze Kooksfabriek 2 van Tata snel sluit. In die fabriek worden cokes gemaakt, een brandstof die in de hoogovens worden gebruikt. De Tweede Kamer praat volgende week verder over de toekomst van Tata Steel.

De hoeveelheden schadelijke stoffen die neerdalen in de omgeving van Tata Steel zijn vele tientallen malen hoger dan in gebieden verder weg van de grote staalfabriek in Wijk aan Zee:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.