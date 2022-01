Inspectie kraakt beleid bij IND, aanpak bij achterstanden asielaanvragen rammelde

Bij het wegwerken van de grote achterstanden bij de IND, over het behandelen van asielaanvragen vorig jaar, zijn mogelijk flinke fouten gemaakt. Dat is op te maken uit een rapport van de inspectiedienst die de aanpak heeft geëvalueerd.

In maart 2020 werd een speciale taskforce ingesteld, omdat het werk de IND over de schoenen liep. Op enig moment waren er liefst 15.350 asielzoekers die wachtten op behandeling van hun asielaanvraag.

Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid ging snelheid voor zorgvuldigheid. ‘Hierdoor is een risico ontstaan dat asielaanvragen onterecht zijn ingewilligd of afgewezen.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij:

Verder kraakt de dienst de communicatie door staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD, Asiel). Volgens de inspectie is de Tweede Kamer ‘niet steeds op open wijze geïnformeerd’ over de knelpunten bij de taskforce. Zo hield zij tegenover de Kamer vast aan ‘de stelling dat de kwaliteit van het beslisproces voldoende was geborgd’, maar de problemen die er waren zijn ‘niet met gepaste openheid benoemd’.

Ook werd er over de ‘totale doorlooptijd’ van de behandeling van zaken te ‘terughoudend gecommuniceerd’. ‘Zowel extern als intern.’

De dienst hekelt sowieso de aanpak via een taskforce, dat is volgens de dienst ‘niet de manier om problemen in het asielproces wezenlijk aan te pakken’. ‘Daarvoor zijn structurele maatregelen nodig.’ Zo wil een deel van de Tweede Kamer het aantal IND’ers al jaren uitbreiden.

De Taskforce werd volgens de inspectie gestart ‘zonder deugdelijk plan of voorbereiding’. ‘Vooraf is niet nagegaan of het werk uitvoerbaar was met de beschikbare mensen en middelen’, schrijft de inspectie. ‘De politieke en bestuurlijke druk om snel productie te leveren was groot. Taskforce-medewerkers moesten zonder gedegen opleiding dossiers behandelen. Zij konden daarvoor te rade gaan bij ervaren IND-collega’s maar dat kostte de IND’ers veel tijd waardoor deze nauwelijks toekwamen aan hun eigen werk: de afhandeling van recente asielaanvragen.’

Mogelijk heeft dit tot fouten geleid: ‘Op asielverzoeken werd sindsdien vaker positief besloten met gebruikmaking van het voordeel van de twijfel. Door deze werkwijze is het risico aangegaan dat onjuiste besluiten zouden worden genomen.’

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: