Invoering megawet voor ontwikkeling Nederland op de lange baan

Rutte wil met Italië en Spanje om tafel: wel bereid tot gift, maar geen eurobonds

20:59 Minister-president Mark Rutte heeft voorzitter van de Europese Raad Charles Michel gevraagd om morgen een telefonisch overleg te voeren met de premiers van Italië en Spanje. Doel van het gesprek is om de 'kanalen schoon te spuiten’ en het 'gif uit de discussie te halen', nu in Zuid-Europa grote verontwaardiging is ontstaan over de Nederlandse opstelling in de coronacrisis.