Is er graaiflatie? Rutte betwijfelt het, bewijs ervoor ‘is dun’

De discussie over de zogeheten graaiflatie is opgelaaid, zeker nadat het economisch bureau van de Rabobank vorige week waarschuwde dat bedrijven prijzen - bovenop de inflatie - nog eens extra verhogen om meer winst te maken.

Premier Mark Rutte liet na de ministerraad weten dat hij betwijfelt of zoiets gaande is. ,,Ik zou daar voorzichtig mee willen zijn, ik vond de onderbouwing van de Rabobank nogal dun. Je moet oppassen met uitspraken hierover.” Hij gebruikt het woord graaiflatie bewust zelf niet, erkende Rutte. ,,Ik vind het ook geen mooi woord en weet niet zeker of er sprake van is, dus dan moet je het ook niet zelf gebruiken.”

Supermarktconcerns als Ahold zijn er niettemin van beschuldigd, Rutte erkende dat ‘debat te volgen’. Hij zei: ,,Ik ben niet tegen bedrijven die winst maken, maar niet ten koste van u en mij. Maar er zitten grote verschillen tussen bedrijven en wij als kabinetsleden hebben ook niet alle informatie.”

Ergens anders shoppen

Bovendien kan de overheid maar beperkt ingrijpen, zei de premier. ,,We zijn geen staatsgeleide economie.” Eerder legde de overheid de energiebedrijven een extra, eenmalige belasting op (een ‘superheffing’ aldus Rutte), maar dat is nu nog geen onderwerp van gesprek in het kabinet. Rutte zei wel dat het klanten vrijstaat om andere bedrijven te kiezen, als ze onterecht verhoogde prijzen vermoeden. ,,Je kunt ook ergens anders gaan shoppen.”

Dat banken momenteel hypotheken met hoge rentes verstrekken en tegelijk lage rentes hanteren op spaarrekeningen, is volgens Rutte eveneens te verklaren. ,,Het is niet ongebruikelijk dat de spaarrente wat later pas gaat stijgen.”

Eerder op de dag was minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) nog iets meer uitgesproken. Zij ontkent dat er sprake is van graaiflatie. ,,Ik vind het een heel gek woord, het suggereert dat het aan de hand is, terwijl dat niet zo is.” De minister noemt het woord zelfs ‘polariserend’.

