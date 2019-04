Is indoctrinatie-meldpunt van Forum illegaal? Privacywaakhond wil uitleg

VVD noemt Denk gevaar voor vrije pers, Öztürk slaat terug

4 april Regeringspartij VVD is bang om door Denk ‘ontmaskerd’ te worden en haalt daarom in de rechtse media uit naar de politieke partij. Dat zegt Denk-Kamerlid en -oprichter Selçuk Öztürk in reactie op uitspraken van VVD-Kamerlid Thierry Aartsen, die Denk vanochtend een ‘gevaar voor de vrije pers’ noemde. Volgens Öztürk is het ‘pure angstpolitiek’.