Jacht op geld voor verkiezingen barst los: ‘Ik vind bedelen niets, maar ga het toch doen’

met video Rutte krijgt zijn gehoopte deal: Tunesië gaat migranten tegenhou­den voor geld

In ruil voor geld en ondersteuning belooft Tunesië migranten tegen te houden die de oversteek naar Europa willen maken. De deal die de Europese Unie heeft gesloten is mede een triomf voor afzwaaiend premier Mark Rutte. Hij spreekt van een ‘mijlpaal’, al is er ook kritiek.