Jan Terlouw (D66): ‘Waar blijft in vredesnaam een nieuw kabinet?’

In een toelichting aan deze site vertelt Terlouw dat hij ‘niets begrijpt’ van het verloop van de formatie. ,,De politiek is met vakantie. Ik denk aan de lange formatie van 1977, toen wij gewoon doorgingen in de zomer. Nu ligt alles grotendeels stil. Ik vind dat hoogst vreemd.’’



Het verbaast Terlouw dat VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag sinds eind juni werken aan een concept-regeerakkoord, waarbij andere partijen later kunnen aanhaken. ,,Dat is een hele gekke opzet’’, zegt Terlouw. ,,Je moet eerst weten met wie je het wilt gaan doen, dan kun je met die mensen gaan schrijven. Ik snap niet waarom in juni niet met de vuist op tafel is geslagen: met deze partijen gaan we onderhandelen.’’