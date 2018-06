Jeroen Postma tijdelijk voorzitter GroenLinks

Postma is raadslid in Rotterdam en zit sinds 2016 in het partijbestuur. Hij was daarin vicevoorzitter. Op een congres begin volgend jaar wordt een nieuw partijbestuur gekozen.



Meijer en Grashoff bekenden vorige week dat ze sinds april vorig jaar een relatie hebben. Dinsdag bleek dat de relatie al langer aan de gang is. Dat veroorzaakte een vertrouwensbreuk met de partijtop, waarop het tweetal besloot op te stappen.



Laura Bromet volgt Grashoff op als Kamerlid. Zij is onder meer wethouder in Waterland geweest. De Tweede Kamerfractie van GroenLinks telt veertien mensen. Liesbeth van Tongeren en Linda Voortman verlieten onlangs de fractie om wethouder te worden.