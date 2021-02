Om klassen kleiner te maken zijn er meer leraren nodig. Die zijn er niet, omdat er sprake is van een lerarentekort. Volgens Klaver is dat vooral op papier zo. ,,Veel leraren zijn afgehaakt door de werkdruk, die ervoor hebben gekozen docent te worden en niet in de ‘intensieve mensenhouderij’ te werken. Met ons plan gaat de werkdruk naar beneden en ik denk dat die mensen dan weer terug willen komen.”



Klaver erkent dat het ‘niet gemakkelijk is’. ,,Toch gaan we het proberen. Als het wat langer duurt: so be it. We moeten op weg daar naartoe. Als je niks doet, kom je er nooit.” GroenLinks wil bij de invoering van de maatregel beginnen bij het basisonderwijs. Op het voortgezet onderwijs moet het vmbo de prioriteit krijgen.



Lees hieronder het gehele interview met Jesse Klaver: ‘Wat we onze kinderen aandoen, dat kán niet’.