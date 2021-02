Jet Bussemaker: Jongeren betalen hoogste prijs, grote consequenties op langere termijn

‘Gommers en De Grave redden donorwet’

5 februari De donorwet was in de dagen richting een cruciale stemming in de Eerste Kamer bijna gesneuveld door een negatief stemadvies van artsenkoepel KNMG, vertelt een nieuw boek. Dankzij ingrijpen van VVD-senator Frank de Grave en IC-artsen Diederik Gommers (bekend door de coronacrisis) en Farid Abdo haalde de omstreden wet toch de eindstreep.