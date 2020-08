Jetten (D66): ‘Gigantische inschattingsfout’ van kabinet met bron- en contactonderzoek

Vandaag is er voor het eerst in weken weer een groot coronadebat. Op initiatief van de oppositiepartijen wordt het kabinet aan de tand gevoeld over de recente opleving van het coronavirus. PvdA-leider Lodewijk Asscher ziet dat het aantal besmettingen stijgt en dat de GGD het bron- en contactonderzoek amper aankan. ,,Als ik zie hoe het kabinet daar de afgelopen week op heeft gereageerd, is het woord dat mij te binnen schiet: chaos.’’

Asscher: ,,Je kunt niet op donderdag zeggen het bron- en contactonderzoek te intensiveren, waarna de twee grootste steden op vrijdag vertellen het bron- en contact onderzoek af te schalen omdat er te weinig mensen zijn. Je kunt niet op donderdag zeggen: wij doen niet aan verplichtingen, om op dinsdag, aan de vooravond van het debat, alsnog met een plicht te komen.’’

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid maakte gisteravond een aanscherping van de coronaregels bekend. Zo wil hij quarantaine verplichten voor mensen die in nauw contact zijn geweest met coronapatiënten en die terugkomen uit risicolanden. Daarvoor moet de wet worden aangepast. ,,Die maatregelen komen over als een bliksemafleider’’, reageert D66-fractievoorzitter Jetten. Hij is tegen strafbaarstelling. Dat de coalitiepartij zich daarmee nu al tegen het plan van De Jonge keert, is opvallend.

Jongeren

,,Laksheid, afwachten en chaos kunnen we ons niet meer permitteren’’, vindt PvdA-leider Asscher. ,,Het kabinet moet aan de slag.’’ Ook GroenLinks-leider Jesse Klaver vindt dat het kabinet nu ‘niet voldoende’ doet. ,,De toon die nu wordt aangeslagen tegen jongeren, vind ik zorgelijk’’, zegt Klaver. ,,We moeten onze samenleving niet verdelen door steeds naar de jongeren te wijzen.’’ Hij vindt dat er veel meer getest moet worden in Nederland.

D66-fractievoorzitter Jetten kraakt de aanpak van het bron- en contactonderzoek. Hij noemt het een ‘gigantische inschattingsfout’ dat daar te weinig tijd voor is uitgetrokken. Per besmette persoon zou dit volgens Jetten twaalf uur moeten zijn. Maar De Jonge rekende erop dat zo'n vijf uur per persoon voldoende zou zijn. ,,Hoe heeft dit kunnen gebeuren?’’, vraagt Jetten zich af. ,,Het piept en het kraakt bij de GGD’s.’’

Wachttijden

Coalitiepartij CDA - de partij van minister De Jonge - is wél positief over het kabinetsplan voor verplichte quarantaine. Toch vindt CDA-Kamerlid Joba van den Berg dat er veel meer moet gebeuren. ,,Snel testen en goed bron- en contactonderzoek zijn naast de maatregelen het belangrijkste instrument om het coronavirus onder controle te houden. Maar er zijn lange wachttijden. Dat kan niet waar zijn.’’ VVD-Kamerlid Hayke Veldman noemt het ‘onbegrijpelijk en onverantwoord’ dat de testcapaciteit en het bron- en contactonderzoek nu niet op orde zijn.

In de plenaire zaal van de Tweede Kamer reageren premier Mark Rutte en minister De Jonge later vanmiddag op de kritiek. Het is vrij bijzonder dat het parlement tijdens het zomerreces bij elkaar komt. Sinds het begin van de vorige eeuw gebeurde dat ruim dertig keer. Begin deze zomer debatteerde de Kamer nog over het pensioenakkoord en de Europese top voor steun aan EU-landen.

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.