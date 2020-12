Jetten wil nu beginnen met openen horeca: 'Waar is het perspectief?’

Nederland wacht met spanning op de persconferentie van komende dinsdag. De vraag die velen op de lippen brandt: mogen restaurants en cafés over twee weken weer open of niet? D66-fractievoorzitter leider Rob Jetten ziet het somber in: ,,Ik denk dat de kans heel klein is dat alles weer opengaat”, stelt hij. Dat in eerdere persconferenties wel op mogelijke versoepeling is gezinspeeld hangt hem danig de keel uit. ,,We moeten geen beloftes wekken die we niet waar kunnen maken.”