Jongerenorganisaties willen 50 miljoen euro voor stages en lager collegegeld

Sinds het begin van de coronacrisis in maart zijn er zo’n 100.000 jongeren minder gaan werken, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bovendien wordt het tekort aan stage- en leerbanen in Nederland becijferd op 21.000 plekken.

Zeker in Amsterdam en Rotterdam is dat tekort prangend: bedrijven zeggen bijvoorbeeld geen tijd te hebben om studenten te begeleiden – een effect dat versterkt wordt door de coronacrisis. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) riep daarom bedrijven al op om stagiairs op zaterdagen in te zetten, of twee stagiairs op één stageplek te plaatsen.

Catshuis

“We zijn al een tijdje bezig met Coalitie-Y,” zegt voorzitter Dahran Coban van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO), dat ook bij de groep is aangesloten. “Voor de zomer hebben we een paar keer in het Catshuis gezeten met de minister-president. Eén van de gesprekken die we daar in juli hadden, ging over de arbeidsmarkt en onderwijs.”

“De jeugdwerkloosheid loopt zo ontzettend hard op, dat je eigenlijk een nationaal actieplan nodig hebt,” zegt Lyle Muns van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). “Daar is toen 350 miljoen euro voor ingeruimd. Maar we zien alsnog een aantal knelpunten, dus we willen dat 50 miljoen euro daarvan wordt ingeruimd voor dit voorstel dat we met de PvdA indienen.”

Het plan van Coalitie-Y zou, naar eigen zeggen, al 12.000 stages en leerplekken kunnen opleveren. “Door die 50 miljoen alvast te reserveren, willen we voorkomen dat het geld bij de bestuurslaag terechtkomt,” zegt Noah Hajji, voorzitter van de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB), de belangenvereniging van mbo-studenten.

“We willen werkgevers aanmoedigen om meer stages en en leerbanen te creëren. Wat blijkt: als het moeilijk wordt bij bedrijven, vliegen stagiairs er als eerste uit. Maar ook schiet de begeleiding vanuit instellingen vaak tekort.”

Collegegeld verlagen

“Enerzijds willen we het tekort aan stages en leerbanen, dat vooral een probleem is op het mbo, bevechten,” zegt Hajji. “Maar anderzijds willen we ook studenten een beter perspectief geven op de arbeidsmarkt, en ze niet zomaar in de shit laten zitten.” Hij wil er dan ook voor zorgen dat mbo-studenten een jaar blijven doorstuderen.

Die ambitie bestaat ook bij de belangenorganisaties in het hoger onderwijs (hbo en universiteit). “De banenmarkt is nogal veranderlijk,” zegt ISO-voorzitter Coban. “Als je begint met je studie weet je niet 100% zeker of je op de arbeidsmarkt terecht kunt. Hoe breder je opgeleid bent, of hoe meer kennis en vaardigheden je opgedaan hebt, des te makkelijker val je in te passen op zo’n banenmarkt.”

LSVb-voorzitter Muns: “Het collegegeld kan een drempel zijn voor jongeren om een extra opleiding te doen, die wellicht in een andere sector ligt maar wel aansluit bij de wens op de banenmarkt.”

Grootste klappen

Ook moet de bijstandsuitkering omhoog, vinden de organisaties: deze is nu 253 euro per maand voor jongeren tussen de 18 en 21 jaar, maar moet naar 1025 euro per maand zoals volwassenen boven de 21 jaar ook krijgen. Volgens Muns ligt de jeugdwerkloosheid zo hoog dat er nog altijd jongeren zullen zijn die niet aan een baan komen.

“Zelfs met alle goede inspanningen van dien, zullen er jongeren blijven die door de coronacrisis zo hard geraakt worden. Met een hogere bijstandsuitkering kunnen we voorkomen dat ze in de schulden belanden.”

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Muns is hoopvol. “We zien in elk geval dat de regering jeugdwerkloosheid serieus neemt. Dat hoort ook, want onder jongeren vallen de grootste klappen tijdens de coronacrisis. Het zou niet meer dan logisch zijn als de regering onze extra voorstellen ook ondersteunt.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.